ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода (6)

Спорт.ua 2022.12.20 21:19

Во время праздничного парада в Буэнос-Айресе могла случиться трагедия 20 декабря 2022, 20:45 Лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и его товарищи по сборной Аргентине пережили неприятные секунды во время праздничного парада в Буэнос-Айресе, во время которого могла случиться трагедия. 35-летний Лионель Месси и еще несколько аргентинских игроков приветствовали болельщиков, когда ехали на крыше автобуса.