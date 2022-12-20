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Фокус: Украина

ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода

ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода (6)

Спорт.ua 2022.12.20 21:19
Во время праздничного парада в Буэнос-Айресе могла случиться трагедия 20 декабря 2022, 20:45 Лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и его товарищи по сборной Аргентине пережили неприятные секунды во время праздничного парада в Буэнос-Айресе, во время которого могла случиться трагедия. 35-летний Лионель Месси и еще несколько аргентинских игроков приветствовали болельщиков, когда ехали на крыше автобуса.
АРГЕНТИНА, СБОРНАЯ, КАТАР, МИР, ЧЕМПИОНАТ, ФИНАЛ, Франция
2022.12.21 (6)

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