Премьер Косово обвинил РФ в разжигании нового конфликта в Европе (1)

Антикор.com.ua 2022.12.20 21:14

Премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил, что Россия разжигает напряженность между его страной и Сербией из-за неудач на войне против Украины. Об этом сообщает The Guardian . Этнические сербы на севере Косово более недели устанавливали баррикады, препятствуя свободному передвижению косовских властей, вопреки призывам США и ЕС демонтировать незаконные блокпосты. "ЕС, США, все согласны с тем, что баррикады следует снять.