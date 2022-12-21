Премьер Косово обвинил РФ в разжигании нового конфликта в Европе (1)

Антикор.com.ua 2022.12.20 21:14
Премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил, что Россия разжигает
напряженность между его страной и Сербией из-за неудач на войне против
Украины.
Об этом сообщает The Guardian .
Этнические сербы на севере Косово более недели устанавливали баррикады,
препятствуя свободному передвижению косовских властей, вопреки призывам США
и ЕС демонтировать незаконные блокпосты.
"ЕС, США, все согласны с тем, что баррикады следует снять.
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