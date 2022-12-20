Лукашенко мог сказать "да", - Давидюк предположил, как Беларусь будет участвовать в войне (1)

24 канал 2022.12.20 23:30

23:04, 20 декабря На что Путин мог уговорить Лукашенко / Коллаж 24 канала Российский диктатор Владимир Путин побывал с визитом в Беларуси, и эксперты сходятся в том, что основной целью этой поездки было уговорить самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко вступить в войну. Путин и компания его приспешников приехали дожимать Лукашенко, и, вероятно, в некоторой степени им это удалось.