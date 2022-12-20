Лукашенко мог сказать "да", - Давидюк предположил, как Беларусь будет участвовать в войне (1)

24 канал 2022.12.20 23:30
23:04, 20 декабря
На что Путин мог уговорить Лукашенко / Коллаж 24 канала
Российский диктатор Владимир Путин побывал с визитом в Беларуси, и эксперты
сходятся в том, что основной целью этой поездки было уговорить
самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко вступить
в войну.
Путин и компания его приспешников приехали дожимать Лукашенко, и, вероятно,
в некоторой степени им это удалось.
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