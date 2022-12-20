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Взрыв подарка для начальника полиции в Польше: польский министр написал, что замглавы ГСЧС Украины отстранили

Взрыв подарка для начальника полиции в Польше: польский министр написал, что замглавы ГСЧС Украины отстранили (2)

Судово-юридична газета 2022.12.20 15:21
14:28, 20 декабря 2022 Официального подтверждения от ГСЧС Украины не было. Источник фото: inpoland.net.pl Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский сообщил, что заместителя главы ГСЧС Украины Дмитрия Бондаря отстранили от должности. Напомним, что в здании Главного управления полиции Польши взорвался один из подарков, который главный комендант полиции Ярослав Шимчик привез из Украины.
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2022.12.21 (2)

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