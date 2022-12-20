В России - противоречивые взгляды по поводу наступления на Украину зимой - AFP (2)

ТСН.ua 2022.12.20 19:46

Ирина Лабьяк 19:30, 20.12.22 Среди российского руководства есть те, кто реально сомневается в способности осуществить это наступление. У российского руководства - противоречивые взгляды на то, следует ли начинать наступление на Украину зимой, которая предупреждала о возможной повторной попытке захвата Киева. Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновника из США. "Я думаю, что мы видим противоречивые вещи.