В России - противоречивые взгляды по поводу наступления на Украину зимой - AFP (2)

ТСН.ua 2022.12.20 19:46
Ирина Лабьяк
19:30, 20.12.22
Среди российского руководства есть те, кто реально сомневается в
способности осуществить это наступление.
У российского руководства - противоречивые взгляды на то, следует ли
начинать наступление на Украину зимой, которая предупреждала о возможной
повторной попытке захвата Киева.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновника из США.
"Я думаю, что мы видим противоречивые вещи.
НОВОЕ, НАСТУПЛЕНИЕ, УКРАИНА, ЧИНОВНИК, ГОД, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, Залужный
, Горбач
, Россия
, Украина
, США
, Киев
, Москва