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Фокус: Украина

В России - противоречивые взгляды по поводу наступления на Украину зимой - AFP (2)

ТСН.ua 2022.12.20 19:46
Ирина Лабьяк 19:30, 20.12.22 Среди российского руководства есть те, кто реально сомневается в способности осуществить это наступление. У российского руководства - противоречивые взгляды на то, следует ли начинать наступление на Украину зимой, которая предупреждала о возможной повторной попытке захвата Киева. Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновника из США. "Я думаю, что мы видим противоречивые вещи.
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2022.12.21 (2)

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