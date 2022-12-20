Взрыв на трубопроводе в РФ не повлиял на поставку газа через Украину в Европу, - Газпром (3)

Еспресо TV 2022.12.20 21:04
20 декабря, 2022 вторник 20:35
Взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород не повлиял на
транспортировку газа, его транспортировали "в полном объеме параллельными
газопроводами"
Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора "Газпром Трансгаз Нижний
Новгород".
"Происшествие не повлияло на транспортировку газа, потребители продолжают
получать его "в полном объеме параллельными газопроводами", - говорится в
сообщении.
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