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Взрыв на трубопроводе в РФ не повлиял на поставку газа через Украину в Европу, - Газпром

Взрыв на трубопроводе в РФ не повлиял на поставку газа через Украину в Европу, - Газпром (3)

Еспресо TV 2022.12.20 21:04
20 декабря, 2022 вторник 20:35 Взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород не повлиял на транспортировку газа, его транспортировали "в полном объеме параллельными газопроводами" Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". "Происшествие не повлияло на транспортировку газа, потребители продолжают получать его "в полном объеме параллельными газопроводами", - говорится в сообщении.
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2022.12.21 (3)

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