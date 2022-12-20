Кремль заявил, что Путин был на передовой. СМИ узнали Ростов-на-Дону (5)

Українська правда 2022.12.20 23:09

Роман Петренко - Вторник, 20 декабря 2022, 22:43 фото кремля После поездки президента Владимира Зеленского в Бахмут в сети появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин тоже был на фронте, однако журналисты-расследователи уверяют, что это был Ростов-на-Дону. Источник: "РИА Новости", журналисты-расследователи "Агентство" Детали: Через несколько часов после новости о том, что Зеленский в Бахмуте,