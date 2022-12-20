Кремль заявил, что Путин был на передовой. СМИ узнали Ростов-на-Дону (5)

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- Декабрь, 20 в 23:45 Путин посетил Ростов-на-Дону, который в Кремле назвали "зоной спецоперации" - журналисты : ICTV Факти 00:06
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