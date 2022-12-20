В Одессе и области вводят графики отключения света: что известно (27)

2022.12.21 (27)2022.12.20 (8) →
- 21 декабря 2022, 12:46 В Донецкой области продолжают отключать электроэнергию в экстренном режиме: что известно : Східний варіант 14:13
- В Днепропетровской области действуют новые графики стабилизационных отключений : Перший Криворізький 14:02
- После внеплановой проверки на облэнерго выявили почти 200 нарушений по отключениям света : ОстроВ 14:01
- Отключения света и работа электротранспорта в Одессе 21 декабря : Vesti.ua 13:43
- Прошли первые проверки облэнерго: в каких регионах чаще всего свет отключали не по правилам : Український Бізнес Ресурс 13:42
- 21 декабря 2022, 13:37 Проверка облэнерго: Инспекция выявила около 200 нарушений, связанных с отключениями света : Мiнфiн 13:37
- В Днепр и область возвращаются графики стабилизационных отключений электричества : Новости Днепра 13:21
- В Днепропетровской области ввели обновленные графики отключений света: подробности : РБК-Україна 13:16
- Графики возвращаются: в Днепре и области вводят плановые отключения света : Vesti.ua 13:13
- После проверки облэнерго по всей Украине выявили почти 200 нарушений по отключениям света : Еспресо TV 13:04
- ДТЭК обновил график стабилизационных отключений света в Днепре и области : Дніпровська панорама 13:03
- Отключение света: проверки облэнерго выявили около 200 нарушений : Укринформ 13:01
- Отключение света украинцам: распространенные нарушения и области, в которых их больше всего : 24 канал 13:00
- В Днепре ДТЭК возвратил стабилизационные отключения электроэнергии : ВідкритийTV 13:00
- Две очереди: в Полтавской области обновили графики отключения света : Vesti.ua 12:43
- С сегодняшнего дня в Днепре действуют обновленные графики стабилизационных отключений : ДнепрCity.net 12:33
- В Днепре 21 декабря продолжаются экстренные отключения света : DnerpNews.info 12:31
- С сегодняшнего дня в Днепре действуют обновленные графики стабилизационных отключений : DnerpNews.info 12:31
- 21 декабря 2022 12:17 ДТЭК обнародовал новые графики отключений в Днепре: как теперь будут выключать свет у потребителей : thePage 12:24
- Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света : Dnepr.Info 12:21
- В Днепре 21 декабря продолжаются экстренные отключения света : ДнепрCity.net 11:33
- На Днепропетровщине 21 декабря продолжаются экстренные отключения электроэнергии : ВідкритийTV 11:00
- Отключение света в Днепре и области: какая ситуация 21 декабря : Наше Місто Дніпро 10:22
- Заряжайте гаджеты: в Днепре и области продолжаются экстренные отключения света : Дніпровська панорама 09:03
- В Одессе и области 21 декабря применяются стабилизационные отключения света : Одесса Медиа 08:59
- Отключения света в Одессе 21 декабря: что значит тестовый режим? : Одесская жизнь 08:59
- По какому графику будут отключать свет в Одессе и области : Новини Live 08:57