В Одессе и области вводят графики отключения света: что известно (27)

ТСН.ua 2022.12.20 08:16

Елена Капник 08:09, 20.12.22 В ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме. В Одесской области вводится график стабилизационных отключений после того, как регион долгое время жил в режиме аварийных и экстренных отключений. Новые графики составили с учетом массированных обстрелов энергосистемы страны. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети. Обновленный график состоит из трех категорий: