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В Одессе и области вводят графики отключения света: что известно

В Одессе и области вводят графики отключения света: что известно (27)

ТСН.ua 2022.12.20 08:16
Елена Капник 08:09, 20.12.22 В ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме. В Одесской области вводится график стабилизационных отключений после того, как регион долгое время жил в режиме аварийных и экстренных отключений. Новые графики составили с учетом массированных обстрелов энергосистемы страны. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети. Обновленный график состоит из трех категорий:
ОТКЛЮЧЕНИЕ, СВЕТ, ГРАФИК, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ЭЛЕКТРОСЕТЬ, ДНЕПР, Днепропетровск, Киев, Одесса
2022.12.21 (27)

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