Декабрь, 21 в 11:33 По всей Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, возможны аварийные отключения - Укрэнерго (18)

2022.12.21 (18)2022.12.20 (2) →
- В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности - "Укрэнерго" : Слово і Діло 12:41
- В "Укрэнерго" назвали области, где самая сложная ситуация с электроэнергией : Bigmir)net Новини 12:38
- 21 декабря 2022, 12:12 В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности - Укрэнерго : Мiнфiн 12:37
- В энергосистеме Украины большой дефицит мощности : DailyUA 12:31
- Украинцам рассказали о катастрофической ситуации с электричеством : Фраза.ua 12:29
- Дефицит энергии сохраняется особенно в центральной Украине - "Укрэнерго" : Vesti.ua 12:14
- В энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности : Бессарабiя.UA 12:13
- В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, ситуация все еще сложная - "Укрэнерго" : Громадське телебачення 12:06
- 21 декабря 2022, 11:29 Ситуация в центральном регионе и Киеве все еще сложная, дефицит электроэнергии значителен - Укрэнерго : Українські національні новини 11:43
- В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности : Укрудпром 11:43
- Укрэнерго: на утро сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме : Kosatka.Media 11:42
- В энергосистеме Украины большой дефицит мощности : MY.UA 11:38
- Декабрь, 21 в 11:33 По всей Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, возможны аварийные отключения - Укрэнерго : ICTV Факти 11:36
- Ситуация в центральном регионе остается сложной, все области получили лимиты - Укрэнерго : УП: Економічна правда 11:34
- В Украине сохраняется значительный дефицит электричества : Укринформ 11:32
- Значительный дефицит мощности. В Укрэнерго оценили ситуацию в энергосистеме : Новое Время 11:31
- В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, работают все виды генерации, - "Укрэнерго" : РБК-Україна 11:16