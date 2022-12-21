Декабрь, 21 в 11:33 По всей Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, возможны аварийные отключения - Укрэнерго (18)

ICTV Факти 2022.12.21 11:36

Малиновская Ангелина, редактор ленты Фото: Pexels На утро 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также есть ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей из-за атак РФ. Об этом сообщают в Укрэнерго. - В связи с этим ко всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.