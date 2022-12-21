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Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, поскольку война переходит в новую фазу - Белый дом

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, поскольку война переходит в новую фазу - Белый дом (49)

Новое Время 2022.12.21 16:31
21 декабря, 16:23 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque) Президент США Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война в Украине вступила в новую фазу. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в комментарии СNN. "Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы
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2022.12.21 (49)

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