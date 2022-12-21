Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, поскольку война переходит в новую фазу - Белый дом (49)

2022.12.21 (49)2022.12.20 (17) →
- США одобрило выделение Украине 1 млрд дол. военной помощи: будут JDAM и Patriot детали : СтопКор 20:20
- Украина получит Patriot - Пентагон выделяет помощь еще на $850 миллионов : Укринформ 20:16
- США направит еще 1 млрд долларов на оружие для Украины : Новини Донбасу 20:08
- 21 декабря 2022 20:04 Байден поручил выделить Украине 1 млрд долларов на военную помощь : Dynamomania.com 20:04
- США дают Украине военной помощи на $1,85 млрд, в частности системы Patriot : УП Європейська правда 20:04
- Байден распорядился выделить Украине военной помощи на миллиард долларов : Страна.ua 20:01
- Война вступила в "новую фазу". В Белом доме объяснили, почему Байден пригласил Зеленского : ОстроВ 20:01
- США предоставляют Украине военную помощь на $1,85 млрд. В новом пакете - системы Patriot : ОстроВ 20:01
- США выделили Украине новый пакет военной помощи: там есть ЗРК Patriot : ТСН.ua 19:46
- США объявили о новом пакете помощи для Украины на 1,85 миллиарда долларов : УНИАН 19:43
- США выделят Украине 1 млрд долларов на военную помощь - Белый дом : Слово і Діло 19:41
- США дают Украине военной помощи на $1,85 млрд, в частности системы Patriot : Українська правда 19:40
- Первый международный визит. Зеленский в США : Bigmir)net Новини 19:38
- США объявили очередной пакет военной помощи для Украины. В него войдет система Patriot : Головне в Україні 19:35
- Байден объявил о выделении Украине $1 миллиарда военной помощи : Укринформ 19:31
- Байден поручил выделить Украине 1 млрд долларов на военную помощь : Судово-юридична газета 19:21
- Байден поручил выделить Украине 1 млрд долларов на военную помощь : РБК-Україна 19:16
- Байден распорядился выделить Украине военную помощи на сумму $1 млрд - Белый дом : ЛІГАБізнесІнформ 19:07
- "Война переходит в новую фазу": в Белом доме назвали причину визита Зеленского в США : Главред 19:05
- США одобрили выделение Украине военной помощи на сумму до 1 миллиарда долларов : 24 канал 19:00
- 21.12.2022 17:49 "Война вступила в новую фазу": Названа причина приглашения Зеленского в Белый дом : ДонПресс 18:03
- В Белом доме объяснили, почему Байден пригласил Зеленского в США: "Идет новый этап войны" : ТСН.ua 17:47
- В Германи назвали "обнадеживающим признаком" визит Зеленского в США : Новое Время 17:46
- Зеленский уже на пути в Вашингтон, - CNN : Завтра.UA 17:44
- 21 декабря 2022 16:50 Белый дом о визите Зеленского: начинается новая фаза войны : Gazeta.ua 17:34
- В Белом доме назвали причину визита Зеленского в США: война перешла в новую фазу : Obozrevatel 17:31
- Он абсолютный герой, - Пелоси назвала выступление Зеленского в Конгрессе "большой честью" : 24 канал 17:30
- Пелоси о визите Зеленского в США: Он абсолютный герой, у Украины двухпартийная поддержка : ЛІГАБізнесІнформ 17:07
- Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, поскольку война переходит в новую фазу - Белый дом : Новое Время 16:31
- Байден объявит о новом пакете помощи Украине на $2 млрд : Ukraine open for business 14:19
- Визит Зеленского в Вашингтон: Подоляк назвал США неоспоримым лидером демократического мира : Новое Время 14:01
- США подтвердили - Украина получит системы Patriot : Спорт.ua 13:20
- Байден объявит о новом пакете помощи Украине на $2 млрд, включающий батарею ЗРК Patriot - Белый дом : Версии.com 12:30
- Байден объявит о новом пакете помощи Украине на $2 млрд : Fixygen 12:27
- В Белом доме рассказали детали о визите Зеленского в США : Инфолайн 11:33
- Не только ракеты: какое оружие могут передать США после визита Зеленского : Апостроф 11:00
- В Конгрессе США представили законопроект о финансировании правительства, в котором предусмотрено $44,9 млрд помощи Украине и НАТО : Payspace Magazine 10:45
- Зеленский на встрече с Байденом попросит для Украины дальнобойные ракеты ATACMS и дроны Grey Eagle - Politico : Страна.ua 10:31
- США выделят Украине военную помощь на $1,8 млрд - АР : DailyUA 10:23
- Белый дом анонсировал передачу Украине Patriot : UA-Футбол 09:12
- Мощная поддержка от США: Украине передадут батарею ЗРК Patriot для защиты от варварских атак России : Главред 09:05
- Визит Зеленского в США: о чем Байден будет говорить с президентом Украины : 24 канал 09:00
- США выделят Украине военную помощь на 1,8 млрд долларов, - СМИ : Vesti.ua 08:43
- Декабрь, 21 в 8:15 Отправился в США: Зеленский подтвердил, что улетел в Вашингтон : ICTV Факти 08:35