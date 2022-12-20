Атака 19 декабря была самой большой по количеству "шахедов" - Воздушные силы (1)

Инфолайн 2022.12.20 20:33

Автор: Дарья Золотова 20/12/22 | 19:39 Теги: політика, Росія, Україна, вторгнення, С 7 декабря было сбито 67 дронов-камикадзе иранского производства "Shahed". Оккупанты последний раз запустили по Украине наибольшее количество дронов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, передает корреспондент УНН. "С Днем святого Николая рашисты поздравили нас одним из самых больших по