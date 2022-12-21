Банки внедрили новые правила для снятия наличных денег (19)

2022.12.21 (19)2022.12.20 (5) →
- Что делать, если при использовании банкомата или терминала выключили свет : MY.UA 12:38
- Декабрь, 21 в 12:24 Как снять деньги с украинской карточки в Польше: советы и полезный словарь : ICTV Факти 12:36
- Как вернуть деньги, если выключили свет и погас банкомат : 24 канал 12:00
- Минреинтеграции объяснило, как вернуть деньги, если вместе со светом выключился банкомат : Укрудпром 11:43
- Как вернуть деньги из банкомата или терминала после внезапного отключения света: в Кабмине дали разъяснение : Факти 11:34
- Как вернуть деньги, если при использовании банкомата или терминала отключили электроэнергию? : Uteka 11:26
- В Минреинтеграции рассказали, как вернуть деньги из банкомата после отключения света : DsNews 11:03
- Как вернуть средства при внезапном выключении платежного терминала: советы Минреинтеграции : УП: Економічна правда 11:03
- Что делать, если при использовании банкомата или терминала выключили свет : SkyNewsZP 11:02
- Как вернуть деньги из банкомата или терминала, если внезапно пропал свет: в ПриватБанке дали инструкцию : Politeka 10:40
- 21 декабря 2022, 10:30 Как вернуть деньги, если внезапно выключили банкомат. Советы Минреинтеграции : Мiнфiн 10:37
- Что делать, если при использовании банкомата отключили свет: так вы вернете свои деньги : РБК-Україна 10:16
- Что делать, если при использовании банкомата или терминала выключили свет : Матриця свободи 10:08
- Как вернуть деньги из банкомата или терминала после отключения света: разъяснение : РБК-Україна 10:01
- Как вернуть деньги, если при пользовании банкоматом или терминалом выключили электроэнергию: в ПриватБанке объяснили : Судово-юридична газета 07:21
- Банки внедрили новые правила для снятия наличных денег : Znaj.ua 05:44
- МинВОТ рассказало, как вернуть деньги, если внезапно выключили банкомат : Слово і Діло 04:41
- Как вернуть деньги, если выключили банкомат - Минреинтеграции дало советы : MY.UA 04:38
- Как вернуть деньги, если выключили банкомат - Минреинтеграции дало советы : Укринформ 04:16