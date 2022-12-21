В Херсоне прогремели взрывы (32)

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- Оккупанты вчера более 70 раз обстреляли Херсон и область: есть разрушения и жертвы : Антикор.com.ua 12:13
- Войска РФ 71 раз обстреляли Херсонщину: погиб человек, еще шестеро получили ранения : Прямий канал 12:06
- Россияне за сутки более 70 раз обстреляли Херсонщину: погибли и ранены : Online.ua 12:00
- Селезнев рассказал, что россияне начали использовать в качестве артиллерии : Новини Live 11:57
- 21 декабря 2022, 11:16 Оккупанты нанесли 20 ударов по жилому сектору в 11 населенных пунктах Донецкой области, есть жертвы : Східний варіант 11:43
- Враг за минувшие сутки 71 раз обстрелял Херсонщину: есть жертвы : World News 11:36
- Российские войска ударили по Херсону: есть раненные и погибший : Inform.zp.ua 11:34
- Оккупанты били по Херсону и области: есть погибший и раненые : СтопКор 11:20
- Оккупанты за сутки более 70 раз обстреляли Херсонщину, есть погибший : Слово і Діло 11:11
- Оккупанты более 70 раз обстреляли Херсонщину: есть жертвы и раненые : RegioNews 11:10
- Враг за минувшие сутки 71 раз обстрелял Херсонщину: есть жертвы : Хвиля 11:05
- В Херсоне прогремели взрывы : ТСН.ua 11:01
- Херсонскую область за сутки оккупанты обстреляли более 70 раз: есть погибший и 6 раненых : ПрессОрг24 10:43
- За сутки Херсонщину обстреляли 71 раз, есть погибший и раненые : Bigmir)net Новини 10:38
- Оккупанты атаковали регион из артиллерии, РСЗО, минометов и танков: есть жертвы : From-UA.com 10:35
- 21 декабря 2022 09:51 РФ с новой силой ударила по жилым домам Херсона: много жертв : Gazeta.ua 10:34
- россияне за прошедшие сутки 71 раз обстреляли Херсонщину: один человек погиб, шестеро - ранены : Укринформ 10:16
- Россияне обстреляли Херсон и область: 1 погибший, 6 раненых : Українська правда 10:09
- Армия РФ 71 раз обстреляла Херсонскую область за минувшие сутки : Новини Донбасу 10:08
- Россияне массированно обстреляли Херсонскую область: есть жертвы : Новини Live 09:57
- Оккупанты за сутки более 70 раз обстреляли Херсон и область - горсовет : Гордон 09:35
- Оккупанты вчера более 70 раз обстреляли Херсон и область: есть разрушения и жертвы : РБК-Україна 09:16
- Били из артиллерии, РСЗО и минометов: за сутки оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину - есть жертвы и раненые : ТСН.ua 09:16
- 21 декабря 2022, 08:58 Херсонскую область за сутки оккупанты обстреляли более 70 раз: есть погибший и 6 раненых : Українські національні новини 09:13
- За сутки Херсонщину обстреляли 71 раз, есть погибший и раненые : MY.UA 09:09
- Оккупанты 71 раз за сутки обстреляли Херсонщину, убили человека, еще 6 ранили : Еспресо TV 09:04
- Вечером во вторник оккупанты обстреляли Курахово, ранен 1 человек - глава Донецкой ОВА : FinOboz 05:27
- Россияне били из артиллерии по Курахово Донецкой области: есть раненый : FinOboz 03:27
- Россияне били из артиллерии по Курахово Донецкой области: есть раненый : ДнепрCity.net 02:33
- Россияне били из артиллерии по Курахово Донецкой области: есть раненый : РБК-Україна 02:31
- 00:01 21.12.2022 Вечером во вторник оккупанты обстреляли Курахово, ранен 1 человек - глава Донецкой ОВА : Интерфакс-Україна 00:30