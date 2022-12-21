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В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы (32)

ТСН.ua 2022.12.21 11:01
Оксана Руда 10:49, 21.12.22 В городе и области не объявлена воздушная тревога. Сегодня, 21 декабря, в Херсоне раздались взрывы. В регионе не объявлена воздушная тревога. О взрывах в городе сообщило "Суспільне" в 10:24. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении. Местные власти еще не комментировали информацию о звуках взрывов в Херсоне. Обстрел Херсонщины За прошедшие сутки россияне совершили 71 обстрел Херсонской области, атакуя
АРТИЛЛЕРИЯ, ОККУПАНТ, МИНОМЕТ, ХЕРСОН, ТАНК, ОБСТРЕЛ, Янушевич, Россия, Херсон, Украина
2022.12.21 (32)

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