Новогодние праздники: как будут работать банки (1)

Перший Криворізький 2022.12.20 18:02
20.12.2022, 17:34
Фото: Первый Криворожский
Нацбанк определил регламент работы и банковскую систему.
Поскольку на период военного положения в Украине отменены праздничные
выходные, то в банковской системе 30-31 декабря 2022 и 1-2 января 2023 не
будет долгого перерыва в работе.
Как будет работать банковская система, сообщила пресс-служба НБУ.
30 декабря 2022 года система электронных платежей будет работать до 24:00.
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