Новогодние праздники: как будут работать банки (1)

Перший Криворізький 2022.12.20 18:02

20.12.2022, 17:34 Фото: Первый Криворожский Нацбанк определил регламент работы и банковскую систему. Поскольку на период военного положения в Украине отменены праздничные выходные, то в банковской системе 30-31 декабря 2022 и 1-2 января 2023 не будет долгого перерыва в работе. Как будет работать банковская система, сообщила пресс-служба НБУ. 30 декабря 2022 года система электронных платежей будет работать до 24:00.