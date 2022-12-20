Украина получит еще 10 тысяч терминалов Starlink, - Федоров (1)

DsNews 2022.12.20 13:33
Украина заключила соглашение с корпорацией Илона Маска о получении более 10
тысяч дополнительных терминалов Starlink для противодействия российским
воздушным атакам
вторник, 20 декабря 2022, 13:06
Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил
Федоров, передает "ДС" со ссылкой на Bloomberg.
"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам", - сказал
Федоров, добавив, что общался с Маском напрямую.
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