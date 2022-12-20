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Украина получит еще 10 тысяч терминалов Starlink, - Федоров

Украина получит еще 10 тысяч терминалов Starlink, - Федоров (1)

DsNews 2022.12.20 13:33
Украина заключила соглашение с корпорацией Илона Маска о получении более 10 тысяч дополнительных терминалов Starlink для противодействия российским воздушным атакам вторник, 20 декабря 2022, 13:06 Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "ДС" со ссылкой на Bloomberg. "SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам", - сказал Федоров, добавив, что общался с Маском напрямую.
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2022.12.21 (1)

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