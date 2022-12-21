Зеленский выступит в Конгрессе США - СМИ (9)

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- Визит Зеленского в Бахмут подорвал имидж Путина, а Пригожин его еще и "добил", - ISW : 24 канал 07:30
- Зеленский летит в Вашингтон : Kherson.life 06:58
- 21 декабря 2022 05:46 Визит Зеленского в Бахмут "спутал карты" Путину - ISW : Gazeta.ua 06:33
- Зеленский выступит в Конгрессе США - СМИ : Bigmir)net Новини 02:38
- Владимир Зеленский обратился к украинцам после поездки в Бахмут : World News 02:35
- Владимир Зеленский обратился к украинцам после поездки в Бахмут : MY.UA 01:38
- Владимир Зеленский обратился к украинцам после поездки в Бахмут : Хвиля 01:35