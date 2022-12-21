Зеленский выступит в Конгрессе США - СМИ (9)

Кореспондент.net 2022.12.21 02:36

Текст: Олена Качуровська, 21 декабря 2022, 02:18 Фото: скриншот из видео Зеленский в марте выступал перед Конгрессом онлайн Украинский президент, по данным СМИ, уже на пути в США, на американском военном самолете, который вылетел с базы Рамштайн в Германии. Президент Владимир Зеленский вечером, в среду, 21 декабря, вероятно выступит в Конгрессе США, сообщает Axios. По данным издания, информацию о визите подтвердили несколько источников в