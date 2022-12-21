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Зеленский выступит в Конгрессе США - СМИ

Зеленский выступит в Конгрессе США - СМИ (9)

Кореспондент.net 2022.12.21 02:36
Текст: Олена Качуровська, 21 декабря 2022, 02:18 Фото: скриншот из видео Зеленский в марте выступал перед Конгрессом онлайн Украинский президент, по данным СМИ, уже на пути в США, на американском военном самолете, который вылетел с базы Рамштайн в Германии. Президент Владимир Зеленский вечером, в среду, 21 декабря, вероятно выступит в Конгрессе США, сообщает Axios. По данным издания, информацию о визите подтвердили несколько источников в
ЗЕЛЕНСКИЙ, БАХМУТ, ПЕРЕДОВАЯ, ВИЗИТ, БОЕЦ, НИКИФОРОВ, Зеленский, Никифоров, Украина, Россия, Донецк
2022.12.21 (9)

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