Макрон пообещал Украине САУ Caesar и другое оружие в начале 2023 года (2)

УП Європейська правда 2022.12.20 22:04

Вторник, 20 декабря 2022, 20:54 Франция поставила Украине артиллерийские установки и оружие и отправит еще в начале следующего года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на France 24. "В последние дни Франция отправила Украине больше оружия, артиллерийские установки, Crotale (батареи противовоздушной обороны), оборудование сверх того, что мы уже сделали", - сказал Макрон.