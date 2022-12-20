РФ предоставит Ирану современные военные компоненты в обмен на беспилотники - Воллес (1)

Online.ua 2022.12.20 20:00
20 декабря, 19:45
По информации Великобритании, Россия планирует предоставить Ирану
современные военные компоненты в обмен на сотни беспилотников. Об этом
сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник: Reuters РФ должна предоставить Ирану военные детали в обмен на
БПЛА
Иран стал одним из главных военных спонсоров России, - сказал Воллес в
парламенте во время доклада по поводу российско-украинского конфликта.
УОЛЛЕС, ИРАН, ВОЕННЫЙ, КОМПОНЕНТА, ПЕРЕДОВАЯ, РОССИЯ, Зеленский
, Иран
, Великобритания
, Россия
, Украина
, Москва
, США