РФ предоставит Ирану современные военные компоненты в обмен на беспилотники - Воллес (1)

Online.ua 2022.12.20 20:00

20 декабря, 19:45 По информации Великобритании, Россия планирует предоставить Ирану современные военные компоненты в обмен на сотни беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Источник: Reuters РФ должна предоставить Ирану военные детали в обмен на БПЛА Иран стал одним из главных военных спонсоров России, - сказал Воллес в парламенте во время доклада по поводу российско-украинского конфликта.