Украина стала государством года по версии The Economist (1)

Online.ua 2022.12.20 18:00

20 декабря, 17:57 Украина за "героизм народа и сопротивление агрессору" получила звание "государство года" от британского журнала The Economist. Источник: The Economist "Государством 2022 года может быть только Украина" - TЕ Авторитетный британский журнал обратил внимание на то, что обычно каждый год выбор сложен, но в этот раз он "был очевидным". В обычное время трудно выбрать страну года по версии The Economist.