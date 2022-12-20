Украина стала государством года по версии The Economist (1)

Online.ua 2022.12.20 18:00
20 декабря, 17:57
Украина за "героизм народа и сопротивление агрессору" получила звание
"государство года" от британского журнала The Economist.
Источник: The Economist "Государством 2022 года может быть только Украина" -
TЕ
Авторитетный британский журнал обратил внимание на то, что обычно каждый
год выбор сложен, но в этот раз он "был очевидным".
В обычное время трудно выбрать страну года по версии The Economist.
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