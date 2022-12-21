Украина вернула еще троих детей, которых оккупанты вывезли в российский детский лагерь - омбудсмен (1)

Громадське телебачення 2022.12.20 22:05

Маркиян Климковецкий 20 Декабря 2022 21:46 Украина вернула троих детей, которых оккупанты вывезли в российский детский лагерь Дмитрий Лубинец Украине удалось вернуть домой еще троих детей, которых российские оккупанты вывезли в детский лагерь "Медвежонок" в России. Об этом 20 декабря сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Во время временной оккупации Харьковской области россияне разлучили этих