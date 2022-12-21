Украина вернула еще троих детей, которых оккупанты вывезли в российский детский лагерь - омбудсмен (1)

Громадське телебачення 2022.12.20 22:05
Маркиян Климковецкий 20 Декабря 2022 21:46 Украина вернула троих детей,
которых оккупанты вывезли в российский детский лагерь
Дмитрий Лубинец
Украине удалось вернуть домой еще троих детей, которых российские оккупанты
вывезли в детский лагерь "Медвежонок" в России.
Об этом 20 декабря сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий
Лубинец.
Во время временной оккупации Харьковской области россияне разлучили этих
РЕБЕНОК, ГЕЛЕНДЖИК, УКРАИНА, ЛАГЕРЬ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ПРЕДЛОГ, Лубинец
, Каритас Украины
, Украина
, Харьков
, Россия