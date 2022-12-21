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Американские СМИ анонсируют визит Зеленского в Вашингтон

Американские СМИ анонсируют визит Зеленского в Вашингтон (26)

MY.UA 2022.12.21 04:38
21 декабря, 02:15 Американские СМИ сообщают о запланированной в среду встрече Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена в Вашингтоне. Об этом передает Укринформ. Как отмечает, в частности, New York Times со ссылкой на собственные источники, ожидается, что Байден объявит новый пакет помощи Украине, после этого Зеленский выступит перед Конгрессом. По данным издания, визит Президента Украины в США готовился в строгой
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