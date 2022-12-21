00:21 21.12.2022 Зеленский может посетить Белый Дом в среду - CNN (21)

Интерфакс-Україна 2022.12.21 00:45

Президент Украины Владимир Зеленский может в среду посетить Белый Дом и встретиться с президентом США Джо Байденом, сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ходом планирования. "Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме в среду, что станет неожиданным визитом, который совпадет с намерением администрации направить стране новый пакет оборонной