Украина получит систему Patriot: что известно о переговорах украинской делегации в США (37)

Факти 2022.12.21 18:34

17:53 - 21 декабря 2022 Юлия ЛУГОВАЯ, "ФАКТЫ" Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с визитом в США. Свою поездку официально подтвердил глава государства и рассказал о своих планах встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить в Конгрессе. 15:30 У Байдена назвали причину визита Зеленского в Вашингтон. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден пригласил