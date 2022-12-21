Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В ОП подтвердили визит Зеленского в США

В ОП подтвердили визит Зеленского в США (15)

DailyUA 2022.12.21 09:28
Сегодня 07:55 Зеленский выступит с речью на заседании двух палат Конгресса США и проведет несколько встреч, сообщают в Офисе президента Украины. В Офисе президента Украины подтвердили официальный визит Владимира Зеленского в США "21 декабря в Вашингтоне он встретится с Президентом США Джозефом Байденом, с которым обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее
ЗЕЛЕНСКИЙ, ВИЗИТ, ДЖО, ВАШИНГТОН, КОНГРЕСС, БАХМУТ, Зеленский, Байденом, Украина, США, Вашингтон, Россия, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022