21.12.22 08:51 В России рассматривается вопрос всеобщей мобилизации, - Данилов (16)

Цензор.Нет 2022.12.21 09:02

Руководство РФ рассматривает вопрос об объявлении всеобщей мобилизации в стране, не исключено, что Кремль закроет границы для выезда мужчин до 65 лет. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. "Есть информация, что для россиян могут вообще перекрыть все границы, не выпускать вообще мужчин до 65 лет за пределы этой страны.