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Беларусь ограничила въезд в районы, с которых началось вторжение в Украину

Беларусь ограничила въезд в районы, с которых началось вторжение в Украину (13)

DsNews 2022.12.21 10:33
Беларусь ограничила въезд в пограничную полосу в трех районах Гомельской области вблизи границы с Украиной среда, 21 декабря 2022, 10:23 Об этом говорится в сообщении государственного белорусского издания "Белта", передает "ДС". "Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в приграничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области", - говорится в постановлении Совета министров Беларуси.
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