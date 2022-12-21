Беларусь ограничила въезд в районы, с которых началось вторжение в Украину (13)

DsNews 2022.12.21 10:33

Беларусь ограничила въезд в пограничную полосу в трех районах Гомельской области вблизи границы с Украиной среда, 21 декабря 2022, 10:23 Об этом говорится в сообщении государственного белорусского издания "Белта", передает "ДС". "Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в приграничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области", - говорится в постановлении Совета министров Беларуси.