Беларусь ограничила въезд в районы, с которых началось вторжение в Украину (13)

DsNews 2022.12.21 10:33
Беларусь ограничила въезд в пограничную полосу в трех районах Гомельской
области вблизи границы с Украиной
среда, 21 декабря 2022, 10:23
Об этом говорится в сообщении государственного белорусского издания
"Белта", передает "ДС".
"Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в
приграничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов
Гомельской области", - говорится в постановлении Совета министров Беларуси.
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