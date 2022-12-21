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"Для укрепления обороноспособности Украины": Зеленский подтвердил свой визит в США

"Для укрепления обороноспособности Украины": Зеленский подтвердил свой визит в США (31)

Слово і Діло 2022.12.21 08:41
21 декабря 2022, 08:16 Президент Владимир Зеленский отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. Об этом он написал у себя в Twitter. "После посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом, - отметили на сайте Офиса президента. Сегодня, 21 декабря, в Вашингтоне он встретится с Президентом США Джозефом
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