"Для укрепления обороноспособности Украины": Зеленский подтвердил свой визит в США (31)

Слово і Діло 2022.12.21 08:41

21 декабря 2022, 08:16 Президент Владимир Зеленский отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. Об этом он написал у себя в Twitter. "После посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом, - отметили на сайте Офиса президента. Сегодня, 21 декабря, в Вашингтоне он встретится с Президентом США Джозефом