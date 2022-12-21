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США хотят признать Россию страной-агрессором - СМИ (24)

Online.ua 2022.12.21 12:00
21 декабря, 11:59 США планируют признать РФ страной-агрессором. Такой законопроект подготовили члены Конгресса и Белый дом. Источник: The Hill В США предлагают признать РФ государством-агрессором Как сообщает издание, если соответствующий законопроект буду принят, то Джо Байден сможет налагать санкции в отношении любого лица-гражданина РФ, причастного к войне против Украины. Отмечается, что этот статус ранее не применялся ни к одной стране.
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