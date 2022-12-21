Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Вагнеровцы" и мобилизованные не готовы к городским боям - разведка

"Вагнеровцы" и мобилизованные не готовы к городским боям - разведка (18)

MY.UA 2022.12.21 11:08
21 декабря, 08:51 У "вагнеровцев" и мобилизованных военных РФ возникнут проблемы с ведением городских боев в Бахмуте. Как говорится в отчете британской разведки, за последнюю неделю российские военные и силы Вагнера добились небольших успехов на восточной окраине города Бахмут Донецкой области. Российская пехота, очевидно, закрепилась в восточных промышленных районах города, а кое-где продвинулась в жилые кварталы города. Уличные бои там продолжаются.
БОЙ, СЕВЕРОДОНЕЦК, ЛИСИЧАНСК, РАЗВЕДКА, БАХМУТ, ПЕХОТА, Зеленский, Россия, Великобритания, Донецк, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022