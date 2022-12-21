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Фокус: Украина

Данилов: На сегодняшний день у России нет возможностей победить нас в открытом бою. Но крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна (20)

Гордон 2022.12.21 16:05
Сегодня 15.49 У российской армии нет возможностей победить Вооруженные силы Украины в открытом бою. Об этом в опубликованном 21 декабря интервью "Голосу Америки" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей Российской Федерации победить нас в открытом бою не существует.
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