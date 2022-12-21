21 декабря 2022, 17:57 Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения (26)

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- 21 декабря 2022, 18:14 Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения : Українські національні новини 18:43
- Зеленский подписал закон об отпусках военным во время войны : Українська правда 18:40
- Зеленский подписал закон об отпусках для военных : Bigmir)net Новини 18:38
- Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения : Инфолайн 18:34
- Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения : РБК-Україна 18:31
- Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения : MY.UA 18:09
- Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения : Укринформ 18:02
- 21 декабря 2022 17:21 Зеленский подписал закон об отпуске для военных : Gazeta.ua 17:34
- Зеленский подписал закон об отпуске для военнослужащих : Bigmir)net Новини 17:08
- Военнослужащим во время войны разрешили уходить в отпуск без объяснения причин: Закон подписан : ЮРЛІГА 14:38
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