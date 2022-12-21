Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

СБУ пришла с обыском в монастырь московского патриархата в Сумской области (15)

Новое Время 2022.12.21 12:01
21 декабря, 11:53 Проверка проходит в рамках контрдиверсионных мероприятий (Фото:СБУ) Правоохранители пришли с проверкой в Софрониево-Молченскмй мужской монастырь подконтрольного РПЦ московского патриархата в Сумской области. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины. Фото: СБУ Там рассказали, что речь идет о контрдиверсионных мероприятиях, цель которых - не позволить использовать религиозные общины в качестве ячеек так
МОНАСТЫРЬ, ЯЧЕЙКА, СУВЕРЕНИТЕТ, ОБЛАСТЬ, АГРЕССИЯ, БОГОРОДИЦА, Украина, Сумы, Россия, Москва

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022