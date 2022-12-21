СБУ пришла с обыском в монастырь московского патриархата в Сумской области (15)

- СБУ пришла с проверкой в УПЦ МП в Сумской области : ПрессОрг24 13:42
- СБУ проводит обыски в церквях УПЦ МП на Сумщине : Слово і Діло 13:41
- СБУ проводит обыски в УПЦ МП Сумской области : RegioNews 13:10
- СБУ пришла с проверкой в УПЦ МП в Сумской области : Новости N 13:08
- СБУ в Сумской области проводит обыски на объектах УПЦ МП : ОстроВ 13:01
- СБУ обыскивает монастырь Московского патриархата Сумской области : Online.ua 13:00
- СБУ проводит обыски в монастыре УПЦ МП Сумской области : Укринформ 12:31
- СБУ проверяет УПЦ МП в Сумской области : Front News International 12:29
- СБУ пришла с проверкой в УПЦ МП в Сумской области : РБК-Україна 12:16
- СБУ пришла с проверкой в УПЦ в Сумской области : Vesti.ua 12:14
- 21.12.22 11:55 СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП Сумской области. ФОТО : Цензор.Нет 12:02
- СБУ пришла с обыском в монастырь московского патриархата в Сумской области : Новое Время 12:01
- 11:29 21.12.2022 СБУ проводит проверку в Софрониево-Молченском монастыре УПЦ (МП) в Сумской области : Интерфакс-Україна 12:00
- 21 декабря 2022, 11:15 СБУ пришла с проверкой в УПЦ МП в Сумской области : Українські національні новини 11:43