ВС РФ по ошибке расстреляли российский Ка-52 из "Панциря": вертолет рухнул в поле на Запорожье, фото (17)

INTV.ua 2022.12.21 15:36

Общество intv - 21 декабря, 2022 · 0 Comment Российская сторона возмущена тем, что спустя 10 месяцев войны подразделения ВС РФ так и не научились отличать в небе свои цели в небе от украинских. Российские военные перепутали цель в небе и сбили свой же вертолет Ка-52 "Аллигатор", уничтожив машину на Запорожском направлении фронта.