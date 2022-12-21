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ВС РФ по ошибке расстреляли российский Ка-52 из "Панциря": вертолет рухнул в поле на Запорожье, фото

ВС РФ по ошибке расстреляли российский Ка-52 из "Панциря": вертолет рухнул в поле на Запорожье, фото (17)

INTV.ua 2022.12.21 15:36
Общество intv - 21 декабря, 2022 · 0 Comment Российская сторона возмущена тем, что спустя 10 месяцев войны подразделения ВС РФ так и не научились отличать в небе свои цели в небе от украинских. Российские военные перепутали цель в небе и сбили свой же вертолет Ка-52 "Аллигатор", уничтожив машину на Запорожском направлении фронта.
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