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Фокус: Украина

Глава СБУ прогнозирует два варианта для Путина: "Это - бункерный дед" (19)

ТСН.ua 2022.12.21 16:46
Ирина Лабьяк 16:39, 21.12.22 Малюк прогнозирует для российского диктатора либо суд в Гааге, либо смерть в бункере. Стратегия президента России Владимира Путина по захвату Украины оказалась провальной, и теперь его ждет либо скамья подсудимых в Гааге, либо смерть в бункере. Такое мнение глава СБУ Василий Малюк высказал в интервью Наталье Мосейчук. Он отметил, что стратегия главы Кремля по захвату Украины оказалась
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