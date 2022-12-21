Ранены мать и ребёнок: оккупанты обстреляли Очаков (20)

Корабелов.инфо 2022.12.21 13:42

Повреждены два жилых дома 21 Дек 2022 обстрел Очакова Днем в среду, 21 декабря, оккупанты вновь обстреляли Очаков, о чём сообщил глава Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет. "Снова обстрел г. Очакова из РСЗО, повреждены два жилых дома. Предварительно без потерпевших", - написал Шайхет. Глава Николаевской областной военной администарции Виталий Ким добавил, что в результате обстрела по Очакову пострадали два человека.