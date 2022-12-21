ЧВК оккупантов может симитировать обстрел Беларуси со стороны Украины, - ЦНС (16)

DsNews 2022.12.21 15:03

Боевики из ЧВК "Лига", которая является частью ЧВК "Вагнер", прибыли на северную границу Украины - вероятно, они планируют имитировать обстрел Беларуси со стороны ВСУ среда, 21 декабря 2022, 14:44 Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает "ДС". По информации центра, наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки в Лоевском районе Гомельской области.