Юбилейное "приземление": десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач" (19)

ПрессОрг24 2022.12.21 16:43

21 Дек, 16:11 Сичеславские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач". Всего на счету подразделений ПВО ДШВ - 100 сбитых воздушных объектов противника, передает УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ. Детали По данным ДШВ, на днях, в районе выполнения задач, военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины был сбит российский бронированный