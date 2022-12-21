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Фокус: Украина

На всемирно известных локациях временно выключат свет в знак солидарности с украинцами (21)

Слово і Діло 2022.12.21 21:11
21 декабря 2022, 20:56 Сегодня вечером 60 всемирно известных локаций выключат свет в знак солидарности с Украиной, которая пережила уже не один блэкаут из-за атак россии. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Twitter. "Сегодня вечером 60 всемирно известных локаций выключат свет в знак солидарности с Украиной.
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