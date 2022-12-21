На всемирно известных локациях временно выключат свет в знак солидарности с украинцами (21)

- Более 60 всемирно известных локаций погасят огни в знак солидарности: на вырученные средства закупят генераторы для Украины : Антикор.com.ua 21:14
- Более 60 мировых локаций выключат свет в знак солидарности с Украиной : Vesti.ua 21:13
- На всемирно известных локациях временно выключат свет в знак солидарности с украинцами : Слово і Діло 21:11
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- Более 60 мировых локаций выключат сегодня свет в знак солидарности с Украиной - UNITED24 : Front News International 20:29
- Мир за Украину: солидарность стран к украинцам : Преса України 20:20
- Более 60 всемирно известных локаций погасят огни в знак солидарности: на вырученные средства закупят генераторы для Украины : Obozrevatel 20:16
- Вместе с Украиной: более 60 известных локаций мира выключат на час свет : ТСН.ua 20:01
- В знак солидарности с Украиной известные места по всему миру выключат свет : ПрессОрг24 19:43
- Освещение достопримечательностей по всему миру временно выключат в знак солидарности с Украиной : Громадське телебачення 19:06
- В знак солидарности и поддержки Украины по всему миру временно отключат освещение достопримечательностей : DsNews 19:03
- Более 60 мировых локаций выключат сегодня свет в знак солидарности с Украиной, - UNITED24 : РБК-Україна 19:01
- В знак солидарности с Украиной известные места по всему миру выключат свет : Инфолайн 18:34
- 17:11 21.12.2022 Вечером в среду 60 всемирно известных локаций выключат свет в знак солидарности с Украиной : Интерфакс-Україна 18:00
- #LightUpUkraine: самые популярные локации мира выключат свет в знак солидарности с Украиной : Odessa Online 17:59
- Солидарны с Украиной: более 60 топ-локаций мира проведут сегодня трогательную акцию : 24 канал 17:30
- 21 декабря 2022, 17:05 В знак солидарности с Украиной известные места по всему миру выключат свет : Українські національні новини 17:13
- Достопримечательности мира отключат свет в знак солидарности с Украиной - их цель собрать 10 млн долларов : Online.ua 17:00
- Самые популярные локации мира обесточат: при чем здесь Украина : Новини Live 16:57
- Знаковые места по всему миру выключат свет в знак солидарности с Украиной : ЛІГАБізнесІнформ 15:07