На всемирно известных локациях временно выключат свет в знак солидарности с украинцами (21)

Слово і Діло 2022.12.21 21:11

21 декабря 2022, 20:56 Сегодня вечером 60 всемирно известных локаций выключат свет в знак солидарности с Украиной, которая пережила уже не один блэкаут из-за атак россии. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Twitter. "Сегодня вечером 60 всемирно известных локаций выключат свет в знак солидарности с Украиной.