Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

301-й день войны: за минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в 25 населенных пунктах

301-й день войны: за минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в 25 населенных пунктах (2)

На пенсии 2022.12.21 10:20
21/12/2022 08:23 Начались триста первые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской и Верхнекаменское, Веселое, Яковловка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.
ОККУПАНТ, ГЕНШТАБ, АРТИЛЛЕРИЯ, БАХМУТ, СОСРЕДОТОЧЕНИЕ, ОБСТРЕЛ, Украина, Россия, Херсон, Запорожье, Донецк, Харьков, Луганск
2022.12.22 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022