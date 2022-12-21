301-й день войны: за минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в 25 населенных пунктах (2)

На пенсии 2022.12.21 10:20
21/12/2022 08:23
Начались триста первые сутки российского широкомасштабного вторжения. За
минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов
в районах двадцати пяти населенных пунктов.
Среди них - Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и
Белогоровка в Луганской и Верхнекаменское, Веселое, Яковловка, Бахмутское,
Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка
Донецкой области.
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