В ГВА рассказали, когда Киев может вернуться к плановым отключениям света (21)

Слово і Діло 2022.12.21 13:11

21 декабря 2022, 12:50 Жителям столицы вернули водоснабжение и отопление после вражеских обстрелов, но к плановым отключениям возвращаться еще рано. В то же время в ближайшее время ожидаются оптимистичные прогнозы. Об этом сообщил спикер Киевской ГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона. Вследствие ограниченной генерации, Киев получает лимитированный объем электроснабжения. "Свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных,