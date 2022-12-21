В ГВА рассказали, когда Киев может вернуться к плановым отключениям света (21)

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- В Киеве действуют только аварийные отключения электричества : Укринформ 10:16
- Ситуация с энергоснабжением в Киеве сложная, большинство горожан без света, действуют аварийные отключения, - КМВА : Еспресо TV 10:04
- Ситуация с электричеством в Киеве остается тяжелой, - КГВА : Depo 10:03
- Есть главная проблема: киевлянам объяснили, почему до сих пор не действуют графики отключений света : ТСН.ua 09:47
- 09:22 22.12.2022 Ситуация в Киеве с энергоснабжением тяжелая, главная проблема - доставка питания потребителям - КГВА : Интерфакс-Україна 09:46
- В Киеве 22 декабря действуют аварийные отключения света : Vesti.ua 09:43
- YASNO: в Киеве 60% трансформаторов не работают : Kosatka.Media 09:42
- Изменений к лучшему со светом нет: в YASNO объяснили причину и может ли быть еще хуже : Politeka 09:39
- Ситуация с энергоснабжением Киева остается тяжелой : Новини Донбасу 09:39
- Изменений к лучшему со светом нет: в YASNO объяснили причину и может ли быть еще хуже : MY.UA 09:38
- Стала известна главная причина, по которой киевляне сидят без света : Фраза.ua 09:28
- Декабрь, 22 в 9:00 В Киеве ситуация с энергоснабжением остается тяжелой: какие есть проблемы : ICTV Факти 09:06
- Где самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине, рассказали в Yasno : Lenta.ua 08:37
- "Изменений к лучшему нет. Сегодня ситуация с электроснабжением в Киеве - самая сложная в стране", - гендиректор YASNO : Факти 08:34
- Проблема не генерация, а сети. Ситуация со светом в Киеве самая сложная : РИА Мелитополь 08:10
- "Изменений к лучшему нет.". В столице самая сложная ситуация с электроснабжением из-за отсутствия трансформаторов - YASNO : ОстроВ 08:00
- В Киеве хуже всего со светом, 60% трансформаторов не работают : Новости N 04:08
- Yasno: ситуация с электроснабжением в Киеве - самая сложная в стране : ПрессОрг24 01:42
- Гендиректор Yasno: Ситуация со светом в Киеве - самая сложная : Укринформ 00:17
- Проблема не генерация, а сети. Ситуация со светом в Киеве самая сложная : Антикор.com.ua 00:14
- "Перемен к лучшему нет". Ситуация в Киеве с электричеством самая сложная в стране - Yasno : ЛІГАБізнесІнформ 00:07