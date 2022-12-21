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В ГВА рассказали, когда Киев может вернуться к плановым отключениям света

В ГВА рассказали, когда Киев может вернуться к плановым отключениям света (21)

Слово і Діло 2022.12.21 13:11
21 декабря 2022, 12:50 Жителям столицы вернули водоснабжение и отопление после вражеских обстрелов, но к плановым отключениям возвращаться еще рано. В то же время в ближайшее время ожидаются оптимистичные прогнозы. Об этом сообщил спикер Киевской ГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона. Вследствие ограниченной генерации, Киев получает лимитированный объем электроснабжения. "Свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных,
КИЕВ, СВЕТ, КОВАЛЕНКО, ОБСТРЕЛ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ТРАНСФОРМАТОР, Коваленко, Попко, YASNO, Yasno, Киев, Украина
2022.12.22 (21)

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