Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украинские военные будут учиться управлять ЗРК Patriot несколько месяцев - Пентагон

Украинские военные будут учиться управлять ЗРК Patriot несколько месяцев - Пентагон (18)

Українська правда 2022.12.21 23:09
"Европейская правда" - Среда, 21 декабря 2022, 22:56 Пентагон, фото The Department of Defense Of USA Для того, чтобы украинские военные были должным образом подготовлены для работы с зенитно-ракетным комплексом Patriot, понадобится несколько месяцев. Об этом журналистам в среду заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, передает "Европейская правда". "Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что на это уйдут несколько
ДЖО, ЗЕЛЕНСКИЙ, УКРАИНА, ДОЛЛАР, ПОМОЩЬ, МИЛЛИАРД, Зеленский, Украина, США, Россия, Вашингтон
2022.12.22 (18)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022