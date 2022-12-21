Украинские военные будут учиться управлять ЗРК Patriot несколько месяцев - Пентагон (18)

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- Байден рассказал о вкладе союзников в победу Украины : Bigmir)net Новини 01:08
- Байден - о кровавой войне Путина: "Мы не видели такого вторжения со времен Второй мировой" : ТСН.ua 01:02
- Байден пообещал Зеленскому помощь Украине, удовлетворяя финансовые, гуманитарные и военные потребности : Корабелов.инфо 00:42
- Байден уверен, что единство США и союзников в поддержке Украины сохранится в 2023 году : Українська правда 00:40
- Это честь - быть рядом с Украиной в объединенной защите от жестокой войны, - Байден : Еспресо TV 00:34
- Байден объявил о выделении Украине $1 миллиарда военной помощи : Укринформ 00:17
- США к нападению Путина помогали Украине, чтобы она "была готова к войне" - Байден : ТСН.ua 00:16
- Почти 2000 танков и другой техники: Байден рассказал о вкладе союзников в победу Украины : Українська правда 00:10
- Байден: "Это честь быть рядом с вами в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин" : MY.UA 00:08
- Декабрь, 22 в 0:04 Сколько времени понадобится ВСУ, чтобы научиться управлять ЗРК Patriot : ICTV Факти 00:06
- В Пентагоне сказали, сколько времени понадобится украинским военным для обучения управлению ЗРК Patriot : DsNews 00:03
- 21 декабря 2022 23:36 Пентагон: Украинские военные будут учиться управлять ЗРК Patriot несколько месяцев : Dynamomania.com 00:03
- Украинские военные будут учиться управлять ЗРК Patriot несколько месяцев : ОстроВ 00:01
- Зеленский может попросить у президента США истребители F-16 - NBS News : ТСН.ua 00:01
- 21.12.2022 в 23:57 Пентагон: Для работы с Patriot украинским военным нужно учиться несколько месяцев : InfoResist.org 00:00
- Зеленский и Байден дают общую пресс-конференцию: онлайн-трансляция : 24 канал 00:00
- Байден: США поддерживают стремление Украины к справедливому миру : Odessa Online 23:59