В России загорелся единственный военный авианосец "Адмирал Кузнецов". Вчера его пытались вывести из дока после ремонта (37)

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- В России вспыхнул пожар на единственном авианосце "Адмирал Кузнецов" (фото) : Главком 12:35
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- 22 декабря 2022 12:11 В РФ вспыхнул авианесущий крейсер оккупантов "Адмирал Кузнецов" : Gazeta.ua 12:34
- 22 декабря 2022 12:14 В России произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" : Dynamomania.com 12:33
- В Мурманске горел авианосец "Кузя" : DsNews 12:33
- В Мурманске на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар : Страна.ua 12:31
- У россиян "подгорает": на единственном авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар : 24 канал 12:30
- В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов": что известно : Судово-юридична газета 12:20
- На российском авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар : Антикор.com.ua 12:15
- Произошел пожар на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" (фото) : УНИАН 12:13
- В Мурманске горит российский авианосец "Адмирал Кузнецов" : Vesti.ua 12:13
- В россии произошел пожар на единственном во флоте авианесущем крейсере : Слово і Діло 12:11
- На крейсере вмф рф "Адмирал Кузнецов" снова произошел пожар : Преступности.нет 12:09
- Горит российский авианосец Адмирал Кузнецов - СМИ : MY.UA 12:08
- На российском авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар : Новости N 12:08
- В Мурманске загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов", пожар потушили - росСМИ : ЛІГАБізнесІнформ 12:07
- Декабрь, 22 в 12:05 В России на авианосном крейсере Адмирал Кузнецов вспыхнул пожар - СМИ : ICTV Факти 12:06
- В Мурманске снова загорелся единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" : Фокус 12:05
- 22.12.22 11:47 На находящемся на ремонтном заводе в Мурманске крейсере "Адмирал Кузнецов" произошло "локальное возгорание", - росСМИ. ФОТО : Цензор.Нет 12:02
- Не выходя из дока. На борту российского крейсера "Адмирал Кузнецов" произошел пожар : ОстроВ 12:01
- Позор ВМФ РФ. На российском авианосце Адмирал Кузнецов снова вспыхнул пожар : Новое Время 11:46
- 22 декабря 2022, 11:26 Пожар произошел на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" : Українські національні новини 11:43
- В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" : Українська правда 11:40
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- На российском авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар: подробности : РБК-Україна 11:31
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