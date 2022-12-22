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В России загорелся единственный военный авианосец "Адмирал Кузнецов". Вчера его пытались вывести из дока после ремонта

В России загорелся единственный военный авианосец "Адмирал Кузнецов". Вчера его пытались вывести из дока после ремонта (37)

Гордон 2022.12.22 12:35
Сегодня 12.19 На флагмане военно-морского флота России, авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", произошел пожар. Об этом глава Объединенной судостроительной компании РФ Алексей Рахманов 22 декабря сообщил государственному агентству "РИА Новости". По его словам, "маленькое возгорание" произошло во время проведения ремонтных работ в доках судоремонтного завода No35 "Звездочка" в Мурманске. Ущерба и пострадавших нет, сказал Рахманов.
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