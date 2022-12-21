Банки внедрили новые правила для снятия наличных денег (2)

Znaj.ua 2022.12.21 05:44

10 крупных банков обновили правила по снятию наличных денег Ольга Загорна сегодня, 05:30 Из-за отключения электричества и во время периода стабилизации энергоинфраструктуры регулятор финучреждений внедрил новые правила для снятия наличных в банкоматах. Об этом стало известно, по информации на сайте регулятора. По решению Нацбанка, в украинских финучреждениях отменена любая комиссия по снятию наличных в банкоматах, а разрешенный объем снятия средств -