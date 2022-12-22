Электроэнергия для небытовых потребителей с 1 января дорожает на 15 коп. за 1 кВт-ч (16)

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- Электроэнергия для небытовых потребителей с 1 января дорожает на 15 коп. за 1 кВт-ч : Ukraine open for business 14:19
- Электроэнергия для небытовых потребителей с 1 января дорожает на 15 коп. за 1 кВт-ч : Fixygen 13:27
- Электроэнергия в Украине в 2023 году подорожает трижды : Bigmir)net Финансы 13:13
- НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на электроэнергию для небытовых потребителей в 2023 году : Преступности.нет 12:39
- Электроэнергия в Украине в 2023 году подорожает трижды: кого это касается : РБК-Україна 12:16
- В Украине с 1 января повысятся цены на электричество: что решила Нацкомиссия по тарифам : Новини Live 11:57
- Регулятор утвердил рост тарифов на электроэнергию: кому придется платить больше в 2023 году : Український Бізнес Ресурс 11:42
- С 1 января 2023 года стоимость электроэнергии для небытовых потребителей вырастет в среднем на 15 коп. за 1 кВт-ч : Бізнес ЛігаЗакон 11:14
- Электроєнергия для небытовых потребителей с 1 января подорожает в среднем на 15 копеек за 1 кВт-ч : Укрудпром 10:42
- Электроэнергия для бизнеса подорожает с нового года : Kosatka.Media 10:42
- В 2023 году вырастут тарифы на электроэнергию: для каких потребителей и на сколько : Слово і Діло 10:41
- 22 декабря 2022, 9:46 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей : Мiнфiн 10:07
- Деньги на ремонт. Электричество для бизнеса подорожает в среднем на 15 копеек за кВт-ч : Новое Время 10:01
- С 1 января вырастут тарифы на электроэнергию для части потребителей, - Нацкомиссия : MY.UA 06:38
- С 1 января вырастут тарифы на электроэнергию для части потребителей, - Нацкомиссия : Фокус 06:34
- Э/э для небытовых потребителей с 1 января 23г подорожает в среднем на 15 коп. за 1 кВт-ч : FinOboz 02:27