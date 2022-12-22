Электроэнергия для небытовых потребителей с 1 января дорожает на 15 коп. за 1 кВт-ч (16)

Fixygen 2022.12.22 13:27

Конечная цена электроэнергии для небытовых потребителей с 1 января 2023 года повысится в среднем на 15 коп. за 1 кВт-ч в результате увеличения Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), тарифов на передачу э/э и диспетчерские услуги НЭК "Укрэнерго", а также на распределение э/э и услуги поставщиков универсальных услуг (ПУУ) на 2023 год.