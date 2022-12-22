Байден рассказал, сколько техники союзники поставили Украине (9)

УНИАН 2022.12.22 00:43

Олег Давыгора 00:30, 22.12.22 Байден заявил, что американский народ готов защищать свободу от злости. Джо Байден / фото REUTERS В Белом доме прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Основные заявления Байдена: 300 дней Украина показывает России свою стальную сущность и несломленность. Когда свобода Украина была под угрозой, американцы не сомневались и стали на защиту Украины.