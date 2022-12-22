Байден рассказал, сколько техники союзники поставили Украине (9)

2022.12.22 (9)2022.12.21 (78) →
- Минобороны США раскрыло содержимое нового пакета военной помощи Украине : InfoKava.com 00:52
- Байден рассказал, сколько техники союзники поставили Украине : УНИАН 00:43
- 21 декабря 19:49 США объявили о новой военной помощи для Украины на $1,85 млрд. Пакет включает систему ПВО Patriot : Forbes Україна 00:42
- Получение системы Patriot является важным шагом в создании воздушного щита над Украиной, - Зеленский : Еспресо TV 00:34
- Байден об оружии для Украины: 50 стран обещали дать больше 2 тысяч танков и миллионы снарядов : DsNews 00:33
- Передача Украине ПВО Patriot - психологический перелом, дальше будет больше, - аналитик из США : 24 канал 00:30
- Путин не намерен останавливать войну против Украины, - Байден : РБК-Україна 00:16
- Украина выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон, но Путин не собирается останавливаться - Байден : Новое Время 00:16
- Байден: Я жду возможности подписать закон о помощи Украине на $45 млрд : Гордон 00:05