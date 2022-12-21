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Зеленский подтвердил, что хотел посетить США раньше, и поблагодарил Байдена за лидерство

Зеленский подтвердил, что хотел посетить США раньше, и поблагодарил Байдена за лидерство (12)

УП Європейська правда 2022.12.21 23:34
Среда, 21 декабря 2022, 22:07 Президент Владимир Зеленский заявил, что его приезд в Соединенные Штаты свидетельствует о том, что украинские силы контролируют ситуацию на поле боя, и отметил вклад американской помощи в это. Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", глава государства сказал Байдену перед началом двусторонних переговоров в Белом доме. "Для меня большая честь быть здесь.
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2022.12.22 (12)

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