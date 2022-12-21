Зеленский подтвердил, что хотел посетить США раньше, и поблагодарил Байдена за лидерство (12)

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- Зеленский передал Байдену награду украинского оператора HIMARS: это оружие спасло жизнь многих его собратьев. Фото и видео : Obozrevatel 01:01
- Пресс-конференция Владимира Зеленского и Джо Байдена - смотрите онлайн-трансляцию : Online.ua 01:00
- Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией. Что сказали президенты после переговоров : Страна.ua 00:46
- "Исторический визит": Зеленский ожидает усиления оборонных возможностей в ближайшие месяцы : Українська правда 00:40
- Зеленский по итогам встречи с Байденом: Мы вышли на уровень реального союзничества : Новое Время 00:31
- Зеленский может попросить у Байдена истребители F-16, - СМИ : Антикор.com.ua 00:15
- Владимир Зеленский и Джо Байден дают пресс-конференцию (онлайн) : Vesti.ua 00:13
- Пресс-конференция Джо Байдена и Владимира Зеленского - трансляция : ЛІГАБізнесІнформ 00:07
- Совместная пресс-конференция Зеленского и Байдена по итогам встречи в Вашингтоне : Еспресо TV 00:04
- Зеленский вручил Байдену "Крест боевых заслуг" капитана украинских военных, воюющих на Донбассе (ФОТО) : ОстроВ 00:01
- Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку: новые фото и видео исторической встречи : 24 канал 00:00
- Зеленский передал Байдену медаль украинского командира HIMARS : 24 канал 00:00