Зеленский подтвердил, что хотел посетить США раньше, и поблагодарил Байдена за лидерство (12)

УП Європейська правда 2022.12.21 23:34

Среда, 21 декабря 2022, 22:07 Президент Владимир Зеленский заявил, что его приезд в Соединенные Штаты свидетельствует о том, что украинские силы контролируют ситуацию на поле боя, и отметил вклад американской помощи в это. Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", глава государства сказал Байдену перед началом двусторонних переговоров в Белом доме. "Для меня большая честь быть здесь.