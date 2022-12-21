ФОТО. Зеленский встретился с Байденом в Белом Доме. Есть помощь и Patriot (44)

2022.12.22 (44)2022.12.21 (310) →
- Мы вместе противостоим агрессору: что Байден и Зеленский сказали на брифинге : ЛІГАБізнесІнформ 01:07
- "Зачем отправлять сигналы человеку с больным, неадекватным отношением к миру?" Зеленский о сигналах Путину : Гордон 01:05
- Стали известны детали встречи Зеленского и Байдена : Політична Думка 01:03
- Байден озвучил свое видение Украины после окончания войны : ТСН.ua 01:02
- Байден: Украина открыта для справедливого мира, но рф не намерена прекращать войну : Укринформ 01:02
- Путин уже потерпел провал, украинцы его не воспринимают - Байден : ТСН.ua 00:47
- Байден ответил, может ли предшествование систем ПВО Patriot привести к еще большей эскалации из РФ : ТСН.ua 00:47
- Зеленский после встречи с Байденом анонсировал укрепление обороноспособности Украины в следующие месяцы : Новое Время 00:46
- Мы донесли Байдену, что хотим получить больше батарей Patriot, - Зеленский : РБК-Україна 00:46
- Мы заставим Россию заплатить за эти преступления: главное из заявлений Байдена и Зеленского : Апостроф 00:45
- 22 декабря 2022, 00:11 Зеленский: у нас есть прекрасные новости, с которыми я вернусь домой : Українські національні новини 00:43
- 22 декабря 2022, 00:31 Байден: путин думал, что ослабит НАТО, вместо этого - укрепил : Українські національні новини 00:43
- Зеленский и Байден провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Основные тезисы : UA-Футбол 00:42
- Байден объявил пакет военной помощи для Украины на $2 млрд: туда войдут комплексы Patriot : Слово і Діло 00:41
- Американцы будут вместе с украинцами столько, сколько нужно - Байден : MY.UA 00:38
- Байден назвал три главных сражения, в которых Украина победила во время войны : MY.UA 00:38
- Зеленский: Справедливый мир для всех разный. Те, кто лишился детей, живут местью : ЛІГАБізнесІнформ 00:37
- Декабрь, 22 в 0:09 Есть отличные новости, с которыми я возвращаюсь домой - Зеленский после встречи с Байденом : ICTV Факти 00:36
- Байден: Передача систем Patriot Украине - это не эскалация : Гордон 00:35
- 22 декабря 2022 00:11 Зеленский подтвердил передачу Украине американских комплексов ПВО Patriot : Gazeta.ua 00:34
- Стали известны детали встречи Зеленского и Байдена : Инфолайн 00:34
- Путин хотел ослабить НАТО, а вместо этого укрепил его, - Байден : Еспресо TV 00:34
- Путин не собирается останавливать войну против Украины, - Байден : DsNews 00:33
- Зеленский и Байден дают совместную пресс-конференцию в Белом доме (ТРАНСЛЯЦИЯ) : DsNews 00:33
- Байден подтвердил передачу систем Patriot и анонсировал новую помощь: детали : ТСН.ua 00:32
- 22.12.22 00:02 Пресс-конференция Байдена и Зеленского по итогам переговоров. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ : Цензор.Нет 00:32
- Это - оборона: Байден не считает эскалацией передачу Украине Patriot : РБК-Україна 00:31
- Байден дал важное обещание Зеленскому: стало известно, что сказал лидер США при личной встрече : УРА-Информ 00:28
- Зеленский после США не сразу вернется в Украину - CBS : UA.News 00:27
- Зеленский и Байден дают общую пресс-конференцию: прямая трансляция : Судово-юридична газета 00:21
- Путин не намерен останавливать войну против Украины, - Джо Байден : Судово-юридична газета 00:21
- Глава МИД Кулеба прибыл в США вместе с Зеленским. Заявил, что "все будет хорошо!" : Комета-Кропивницкий 00:18
- "Путин пытается использовать зиму в качестве оружия". Байден на встрече с Зеленским заявил о поддержке Украины США и союзниками : Комета-Кропивницкий 00:18
- В Белом доме началась встреча президентов Зеленского и Байдена : Укринформ 00:17
- Зеленский прибыл с визитом в США : Укринформ 00:17
- Зеленский и Байден дают совместную пресс-конференцию в Белом доме : Укринформ 00:17
- Американцы будут вместе с украинцами столько, сколько нужно - Байден : ТСН.ua 00:16
- Байден назвал три главных сражения, в которых Украина победила во время войны : ТСН.ua 00:16
- В Белом доме началась встреча Байдена и Зеленского : Антикор.com.ua 00:14
- "Вместе можем добиться весомых результатов". Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку : Гордон 00:05
- "Боялись покушения": СМИ выяснили, как готовился визит Зеленского в США : Фокус 00:04
- Байден о дальнейшей поддержке Украины со стороны США: Это честь быть рядом с вами : РБК-Україна 00:01
- Зеленский и Байден дают совместную пресс-конференцию в Белом доме : Укринформ 00:01
- Зеленский не хотел ехать в США без гарантий, что его визит принесет реальную пользу : Николаевские новости 23:56