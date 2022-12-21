ФОТО. Зеленский встретился с Байденом в Белом Доме. Есть помощь и Patriot (44)

Спорт.ua 2022.12.21 22:19

Объявлена помощь на сумму $1,85 млрд, в которую входят системы ПВО Patriot 21 декабря 2022, 22:00 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом по приглашению американского визави Джо Байдена, запланировано проведение двусторонней встречи. Зеленский проведет совместную пресс-конференцию с Джо Байденом и выступит на заседании Конгресса. На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен официально