Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

ФОТО. Зеленский встретился с Байденом в Белом Доме. Есть помощь и Patriot

ФОТО. Зеленский встретился с Байденом в Белом Доме. Есть помощь и Patriot (44)

Спорт.ua 2022.12.21 22:19
Объявлена помощь на сумму $1,85 млрд, в которую входят системы ПВО Patriot 21 декабря 2022, 22:00 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом по приглашению американского визави Джо Байдена, запланировано проведение двусторонней встречи. Зеленский проведет совместную пресс-конференцию с Джо Байденом и выступит на заседании Конгресса. На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен официально
ЗЕЛЕНСКИЙ, ДЖО, БЕЛЫЙ, ВИЗИТ, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Зеленский, США, Украина, Вашингтон, Россия, Киев
2022.12.22 (44)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022