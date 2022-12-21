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Украина получит систему Patriot: что известно о переговорах украинской делегации в США

Украина получит систему Patriot: что известно о переговорах украинской делегации в США (5)

Факти 2022.12.21 18:34
17:53 - 21 декабря 2022 Юлия ЛУГОВАЯ, "ФАКТЫ" Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с визитом в США. Свою поездку официально подтвердил глава государства и рассказал о своих планах встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить в Конгрессе. 15:30 У Байдена назвали причину визита Зеленского в Вашингтон. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден пригласил
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2022.12.22 (5)

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