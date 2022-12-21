Украина получит систему Patriot: что известно о переговорах украинской делегации в США (5)

2022.12.22 (5)2022.12.21 (37) →
- Есть четкое понимание, как будут усилены оборонные способности Украины - Президент : MY.UA 01:08
- Есть четкое понимание, как будут усилены оборонные способности Украины - Президент : Укринформ 00:47
- Кулеба из США призвал украинцев "ни о чем не беспокоиться" и идти вперед к победе : MY.UA 00:38
- Пресс-конференция Зеленского и Байдена: важные заявления президентов : Главред 00:35
- Кулеба обратился к украинцам из США: все будет хорошо, вперед к победе Украины : Антикор.com.ua 00:17