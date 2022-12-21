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Спикер Палаты представителей официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе

Спикер Палаты представителей официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе (2)

УП Європейська правда 2022.12.21 17:04
Среда, 21 декабря 2022, 15:39 Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса 21 декабря во время его визита в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба Пелоси, пишет "Европейская правда". Спикер направила Зеленскому письмо от имени лидеров республиканцев и демократов в Конгрессе. "С огромным уважением и восхищением вашим выдающимся лидерством, от имени
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2022.12.22 (2)

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