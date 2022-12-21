Спикер Палаты представителей официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе (2)

УП Європейська правда 2022.12.21 17:04
Среда, 21 декабря 2022, 15:39
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента
Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса 21
декабря во время его визита в Вашингтон.
Об этом сообщила пресс-служба Пелоси, пишет "Европейская правда".
Спикер направила Зеленскому письмо от имени лидеров республиканцев и
демократов в Конгрессе.
"С огромным уважением и восхищением вашим выдающимся лидерством, от имени
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, Киев