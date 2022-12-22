"Этот визит стал историческим": Зеленский - о новом этапе во взаимоотношениях США и Украины (5)

ТСН.ua 2022.12.22 00:16

Мария Бойко 00:05, 22.12.22 Зеленский от имени украинцев поблагодарил американцев за поддержку. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины. Он отметил, что отношения двух государств вышли на новый уровень. Об этом он сказал 21 декабря во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом. "Благодарю американский народ, который так много делает для Украины.