"Этот визит стал историческим": Зеленский - о новом этапе во взаимоотношениях США и Украины (5)

2022.12.22 (5)2022.12.21 (41) →
- 21 декабря 2022 23:58 Байден: США и дальше будут поддерживать Украину, сколько бы это не стоило : Gazeta.ua 00:34
- CNN: Визит Зеленского в США уже сравнили с поездкой Черчилля 81 год назад : Антикор.com.ua 00:17
- "Этот визит стал историческим": Зеленский - о новом этапе во взаимоотношениях США и Украины : ТСН.ua 00:16
- Зеленский считает, что 2023 год может стать чрезвычайно важным для Украины : АналитикаUA.net 00:10
- Зеленский считает, что 2023 год может стать чрезвычайно важным для Украины : MY.UA 00:09